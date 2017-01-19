Soğuk havalar, sadece bağışıklık sistemimizi zayıflatıp hasta etmiyor. Cildimizi de hassaslaştırıp, kuruyup çatlamasına neden oluyor.



Sağlık açısından anne sütüne rakip olarak gösterilen eşek sütü ve sabununun faydaları ise saymakla bitmiyor. Özellikle kanser hastalarına iyi geldiği belirtilen eşek sütü, kozmetik alanında da hız kesmeden yükseliyor.







İçerisinde bulunan maddelerin nemlendirici etkisi ile cildimizi besliyor. Düzenli kullanımı, ciltteki lekeleri, sivilceyi ve egzamayı kökten çözüyor. Özellikle hassas ciltli kadınların yarımına koşuyor. Efsanelerde Kleopatra'nın bile meşhur süt banyolarında eşek sütü kullandığı söyleniyor.







kaynak:sabah