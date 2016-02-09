

Eğriboyun, çareyi diğer bölgelere yönelmekte bulduklarını ifade etti. Şehzadeler'in Akpınar Mahallesi'nde kurduğu çiftliğinde eşek sütü satan Türkan Eğriboyun, bir süre sonra yöredeki eşeklerin fiyatını beşe katlandığını gördü. Üretimi arttırmak için yeni hayvan arayan ancak fahiş fiyatlardan rahatsız olan Eğriboyun şöyle dedi: "Normalde kaliteli bir eşeği köylüler birbirine en fazla 200 liraya satıyor. Biz alınca ise en az bin lira istiyorlar. Özellikle kışın uygun eşek bulmakta daha da zorlanıyoruz. Şu an Manisa'nın birçok bölgesinde uygun eşek arıyoruz. Son olarak Alaşehir İlçesi'nde aramalara başladık. Bu da çare etmezse, gelen teklifleri değerlendirerek Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden eşek getirteceğim. O yörede daha ucuz."







LİTRESİ 100 LİRAYA ÇIKTI







Türkiye'nin dört bir tarafına ve yurt dışına eşek sütü pazarladığını belirten Eğriboyun, eşek sütünün litresini 100 TL'den satışa sunduklarını belirtti. Eğriboyun şöyle devam etti:







"Eşek sütü kanserden, astım ve bronşite, hatta siroza kadar birçok hastalığa iyi geliyor. Bunun yanı sıra kasları güçlendirir, kan değerlerini yükseltir. En önemlisi de bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücut hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur. Geçen yıl eşek sütünü 80 liradan satıyorduk. Fakat bu yıl talebin çok olması ve taleplere karşılık vermekte zorlanmamız nedeniyle 100 liradan satışa sunuyoruz. Günlük 14 litre sütü elimizdeki mevcut eşeklerden taze taze sağarak müşteriye veriyoruz. Bunun yanı sıra kargo sistemi ile ülkenin dört bir yanına gönderiyoruz."