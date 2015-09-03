EŞEK ARISININ HİÇ BİLİNMEYEN ÖZELLİĞİ!
Araştırmalar, eşek arısında bulunan toksinin kanser hastalarını iyileştirmede önemli rol oynayacağını gösteriyor.
Henüz ilk aşamalarında olan çalışmaların insanlar üzerinde güvenli bir şekilde uygulanıp uygulamayacağını zamanla değerlendirilecek.
Sao Paulo Üniversitesi'ndeki uzmanlar, eşek arısında bulunan toksinin kanserli hücrelere yapışarak bu hücreler için hayati önemdeki molekülleri sızdırdığını ve bu yolla onları öldürdüğünü tespit etti.
BBC'nin haberine göre ancak uzmanlar çalışmaların henüz ilk aşamalarında olduğuna ve bu yöntemin insanlar üzerinde güvenli bir şekilde uygulanıp uygulamayacağını görmek için daha çok araştırma yapılması gerektiğine dikkat çekti.
Latince adı Polybia Paulista olan saldırgan eşek arısı türü Brezilya'nın güneydoğusunda görülüyor.
İğnesindeki zehirde MP1 adı verilen önemli bir zehirli madde bulunuyor.
Fareler üzerinde yapılan çalışma, bu toksinin kanserli hücreleri hedefleyip öldürebileceğini gösterdi.
Prof. Joao Ruggeirio Netto ve çalışma arkadaşları süreci mikroskopla izledi.
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