O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

eşek arısının hiç bilinmeyen özelliği!

EŞEK ARISININ HİÇ BİLİNMEYEN ÖZELLİĞİ!

Araştırmalar, eşek arısında bulunan toksinin kanser hastalarını iyileştirmede önemli rol oynayacağını gösteriyor.

Tarih : 03 Eylül 2015, 12:23
Puan Ver : Eşek Arısının Hiç Bilinmeyen Özelliği!(8/10)8


Henüz ilk aşamalarında olan çalışmaların insanlar üzerinde güvenli bir şekilde uygulanıp uygulamayacağını zamanla değerlendirilecek.

 



Sao Paulo Üniversitesi'ndeki uzmanlar, eşek arısında bulunan toksinin kanserli hücrelere yapışarak bu hücreler için hayati önemdeki molekülleri sızdırdığını ve bu yolla onları öldürdüğünü tespit etti.



BBC'nin haberine göre ancak uzmanlar çalışmaların henüz ilk aşamalarında olduğuna ve bu yöntemin insanlar üzerinde güvenli bir şekilde uygulanıp uygulamayacağını görmek için daha çok araştırma yapılması gerektiğine dikkat çekti.



Latince adı Polybia Paulista olan saldırgan eşek arısı türü Brezilya'nın güneydoğusunda görülüyor.



İğnesindeki zehirde MP1 adı verilen önemli bir zehirli madde bulunuyor.



Fareler üzerinde yapılan çalışma, bu toksinin kanserli hücreleri hedefleyip öldürebileceğini gösterdi.



Prof. Joao Ruggeirio Netto ve çalışma arkadaşları süreci mikroskopla izledi.








Etiketler: Eşek  Arısının  Hiç  Bilinmeyen  Özelliği    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER