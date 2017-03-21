

Suriye'nin başkenti Şam'da haftasonu muhalif kuvvetlerin sürpriz saldırısıyla başlayan şiddetli çatışmalar sürüyor. Muhaliflerin bugün yeniden saldırıya geçtiği ve Pazartesi günü rejimin saldırısında kaybettikleri bütün alanların kontrolünü tekrar kazandığı belirtildi.







Çatışmaların şehrine merkezine çıkan ana kavşaklardan birinde yoğunlaştığı belirtilirken, muhaliflerin sözcüsü Reuters'a yaptığı açıklamada, "Sabah 5 itibariyle yeni bir saldırı başlattık ve Pazartesi günü geri çekildiğimiz bütün noktaları yeniden ele geçirdik." ifadelerini kullandı.







Şehre girişte stratejik önem taşıyan bir bölgede yoğunlaşan çatışmalarla ilgili Suriye Ordusu'ndan henüz bir açıklama yapılmadı.







kaynak:habertürk