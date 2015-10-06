ESED YÖNETİMİNE AİT ASKERİ ÜSTE PATLAMA
Mardin'in Nusaybin İlçesi karşısında bulunan, Suriye'nin Kamışlı kentindeki Esed yönetimine ait askeri üste patlama meydana geldi.
Mardin'in Nusaybin İlçesi karşısında bulunan, Suriye'nin Kamışlı kentindeki Esad yönetimine ait askeri üsteki akaryakıt istasyonunda, yakıt tankı boşaltılması sırasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle akaryakıt tankeri büyük bir gürültüyle patladı.
Nusaybin İlçesine 500 metre mesafede olan Suriye'nin Kamışlı kentinde bulunan Esad yönetimine ait askeri üste bulunan akaryakıt istasyonuna, dün gece benzin tankeriyle boşaltma yapıldığı sırada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında benzin tankeri büyük bir gürültüyle patladı. Tankerin neden olduğu patlama sesi ve çıkardığı alevler Nusaybin'den de görülüp duyuldu. Yangına Kamışlı ilçesinden bir çok itfaiye ekibi müdahale ederken, ölen ve yaralanının olup olmadığı ise öğrenilemedi.
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