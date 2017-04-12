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esed yeniden kimyasal silah kullanabilir

ESED YENİDEN KİMYASAL SİLAH KULLANABİLİR

ABD'nin son Şam Büyükelçisi Robert Ford: Şayrat Hava Üssü'ne yapılan saldırı Esed'in kimyasal silah kullanımının önüne geçmek adına önemli bir adımdı fakat bu sadece bir adımdır. Esed hemen hemen kesin tekrar kimyasal silah kullanmaya çalışacaktır

Tarih : 12 Nisan 2017, 11:30
Puan Ver : Esed Yeniden Kimyasal Silah Kullanabilir(9/10)8


 ABD'nin son Şam Büyükelçisi Robert Ford, Suriye'de Beşşar Esed rejimine yönelik saldırıların devam etmesi gerektiğini belirterek, "Esed hemen hemen kesin tekrar kimyasal silah kullanmaya çalışacaktır." dedi.



CBS kanalına konuşan Ford, ABD'nin Suriye rejimine ait Şayrat Hava Üssü'ne yaptığı hava saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Esed rejimine yönelik saldırıyı "çok iyi" sözüyle değerlendiren Ford, "Esed'in kimyasal silah kullanımının önüne geçmek adına önemli bir adımdı fakat bu sadece bir adımdır. Esed hemen hemen kesin tekrar kimyasal silah kullanmaya çalışacaktır. Rusları Esed'in kimyasal silah kullanımını durdurmak için ikna etmek çok zor olacak." diye konuştu.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Esed  Yeniden  Kimyasal  Silah  Kullanabilir    haber

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