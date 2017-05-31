Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'na yönelik saldırısında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.



Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'na yönelik saldırısında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejime ait birlikler, dün akşamdan itibaren muhaliflerin kontrolündeki köyleri top atışlarıyla vurdu.



Sabah saatlerine kadar aralıklarla süren saldırılarda Kelez, Sarraf, Sallur, Karaman ve İsapınarı köyleri ve çevreleri yoğun şekilde hedef alındı.







kaynak:sabah