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ESED, 600 BİN VATANDAŞINI ÖLDÜRMÜŞ BİR KATİLDİR


ESED, 600 BİN VATANDAŞINI ÖLDÜRMÜŞ BİR KATİLDİR
Tarih : 10 Haziran 2016, 09:18
Puan Ver : Esed, 600 Bin Vatandaşını Öldürmüş Bir Katildir(8/10)6


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Beşşar Esed bir katildir. 600 bin vatandaşını şu ana kadar öldürmüş bir katildir. 12 milyon vatandaşının kendi vatanlarından ayrı kaldığı bir ülkenin şu anda adeta işgalcisidir. Devlet terörü estiren birisidir" dedi.



Erdoğan, efsane boksör Muhammed Ali'nin cenazesi için geldiği ABD'nin Louisville kentinde eşi Emine Erdoğan ve beraberindeki heyetle Muhammed Ali müzesini ziyaret etti. Müzede, Türk ve yabancı birçok ziyaretçinin fotoğraf çektirme taleplerine olumlu yanıt veren Erdoğan, yetkililerden müze hakkında bilgi aldı.



Müze çıkışında yabancı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Muhammed Ali'nin özgürlük ve savaş karşıtlığı konularındaki örnek mücadelesine değinerek, "Özgürlük mücadelesini veren ve bu mücadelesini 22 yaşında Müslüman olduktan sonra bugüne kadar devam ettiren bir insan için bizim onu uzaktan seyretmemiz doğru olmazdı. Bir Müslüman kardeşi olarak bugünkü cenaze töreninde bulunmayı kendim için milletim adına bir görev telakki ettim. Makamı cennet olsun" dedi.



Erdoğan, bir gazetecinin, "ABD'de herhangi bir resmi temasınız olacak mı?" sorusuna, "Bu akşam dönüyoruz. Sadece bunun için geldik" yanıtını verdi.



Başka bir gazetecinin, Esad'ın yaptığı son açıklamasını sorması üzerine de Erdoğan, "Esed bir katildir. 600 bin vatandaşını şu ana kadar öldürmüş bir katildir. 12 milyon vatandaşının kendi vatanlarından ayrı kaldığı bir ülkenin şu anda adeta işgalcisidir. Devlet terörü estiren birisidir. Sadece 3 milyon sığınmacı bizim ülkemizdedir. Onlara ev sahipliğini biz yapıyoruz. Tüm insanlığın aslında Esed'i dışlamasının gereğine inanıyorum. Ona yardımcı olanların da onun zulmüne, onun katliamlarına ortak olduğuna inanıyorum. Onun söyledikleri beni pek de ilgilendirmiyor" diye konuştu.








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