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eşcinsellerin gittiği gece kulübüne silahlı saldırı !

EŞCİNSELLERİN GİTTİĞİ GECE KULÜBÜNE SİLAHLI SALDIRI !

ABD'nin Florida şehrinde eşcinsellerin gittiği gece kulübünde bir kişinin etrafa ateş ettiği ve 20'den fazla kişinin vurulduğu bildirildi. Saldırganın öldürüldüğü de gelen bilgiler arasında.

Tarih : 12 Haziran 2016, 14:13
Puan Ver : Eşcinsellerin Gittiği Gece Kulübüne Silahlı Saldırı !(9/10)6


ABD'nin Florida şehrinde eşcinsellerin gittiği gece kulübünde bir kişinin etrafa ateş ettiği ve 20'den fazla kişinin vurulduğu bildirildi. Saldırganın öldürüldüğü de gelen bilgiler arasında.



ABD'de Eşcinsellerin Gittiği Gece Kulübüne Silahlı Saldırı: 20 Kişi Vuruldu



CNN'nin haberine göre Florida'da bulunan Pulse Club isimli gay kulübünde bir kişinin etrafa ateş etmeye başladığı, 20'den fazla kişinin vurulduğu iddia edildi. Sosyal medyada olay yerine polis ve ambulansların ulaştığı haberleri geçiyor. Saldırganların en az iki kişi olduğu öne sürüldü.

 








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