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eşcinsel oğlunuzu öldürün yoksa biz öldürürüz

EŞCİNSEL OĞLUNUZU ÖLDÜRÜN YOKSA BİZ ÖLDÜRÜRÜZ

Çeçenistan'da eşcinsel erkeklerin kamplarda tutulduğu ve bu kamplarda işkenceye maruz kaldığı iddialarının ardından bu sefer Çeçen yetkililerin eşcinsel erkeklerin ailelerine, "Ya oğlunuzu öldürün ya da biz öldürürüz" dediği öne sürüldü.

Tarih : 06 Mayıs 2017, 11:55
Puan Ver : Eşcinsel Oğlunuzu Öldürün Yoksa Biz Öldürürüz(10/10)9


Geçtiğimiz günlerde dünya basınında Çeçenistan'da eşcinsel erkeklere yönelik toplama kamplarının kurulduğuna yönelik haberler yer almıştı.



BBC'ye konuşan aktivist Natalia Poplevskaya, eşcinsel olan veya eşcinsel olduğu düşünülen kişilerin gözaltına alınarak Çeçenistan'da Grozni'nin 20 kilometre uzağındaki Argun yakınlarında bir gözaltı merkezine götürüldüğünü ve işkence gördüğünü aktarmıştı.

Fransız haber kanalı France24 ise kamptan sağ kurtulanlarla konuştu.



Kanalın yayınladığı videolardan birinde ismini vermek istemeyen ve kamptan kaçan bir kişi, Çeçen yetkililerin ailelere, "Çocuklarınızı öldürün, yoksa bize öldüreceğiz. Namusunuzu kanla temizleyin" dediğini açıkladı.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler: Eşcinsel  Oğlunuzu  Öldürün  Yoksa  Biz  Öldürürüz    haber

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