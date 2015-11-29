Günün en tuhaf haberlerinden biri bu kez Suudi Arabistan'dan... Ülkede eşcinsel olduğu gerekçesiyle bir at idam edildi.



Suudi arabistan'da erkek bir yarış atı, başka bir erkek at ile cinsel ilişkiye girince idam edildi. Dünyadan birçok hayvansever, atı koruyabilmek adına satın almak istemiş ancak Suudi Arabistan hükümeti izin vermemişti.











12 milyon dolar değerindeki yarış atı, başka bir atla cinsel ilşkiye girince kazandığı ödülden de men edildi. Suudi Arabistan kanunlara göre yasak olan eşcinsel ilişki kanunu uyarınca, yarış atı 20 Kasım tarihinde idam edildi. Yetkilileri ülke topraklarında insan veya hayvan olmaları farketmeksizin eşcinselliğin bir suç olduğunu, ve cezasının idam olduğunu açıkladı.