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eşcinsel at idam edildi

EŞCİNSEL AT İDAM EDİLDİ

Günün en tuhaf haberlerinden biri bu kez Suudi Arabistan'dan... Ülkede eşcinsel olduğu gerekçesiyle bir at idam edildi.

Tarih : 29 Kasım 2015, 15:45
Puan Ver : Eşcinsel At İdam Edildi(7/10)9


Suudi arabistan'da erkek bir yarış atı, başka bir erkek at ile cinsel ilişkiye girince idam edildi. Dünyadan birçok hayvansever, atı koruyabilmek adına satın almak istemiş ancak Suudi Arabistan hükümeti izin vermemişti.





12 milyon dolar değerindeki yarış atı, başka bir atla cinsel ilşkiye girince kazandığı ödülden de men edildi. Suudi Arabistan kanunlara göre yasak olan eşcinsel ilişki kanunu uyarınca, yarış atı 20 Kasım tarihinde idam edildi. Yetkilileri ülke topraklarında insan veya hayvan olmaları farketmeksizin eşcinselliğin bir suç olduğunu, ve cezasının idam olduğunu açıkladı.








Etiketler: Eşcinsel  At  İdam  Edildi    haber

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