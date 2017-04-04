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esad'tan kimyasal katliam

ESAD'TAN KİMYASAL KATLİAM

Suriye Sivil Savunma Ekibi: "Esad rejiminin İdlib'deki kimyasal silah saldırısında 43 sivil öldü, 215 kişi gazdan etkilendi."

Tarih : 04 Nisan 2017, 11:20
Puan Ver : Esad'tan Kimyasal Katliam(9/10)6


Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, ülkenin kuzeyindeki İdlib ilinin Han Şeyhun beldesine düzenlediği klor gazlı saldırısında ölü sayısı 43'e yükseldi.



İdlib'deki Sivil Savunma Ekibi yetkilisi Enes Barakat, AA'ya yaptığı açıklamada, "Beşşar Esed rejiminin Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında 43 sivil öldü, 215 kişi gazdan etkilendi. Ölenler arasında çok sayıda çocuk var" dedi.



 



kaynak:tgrthaber








Etiketler: Esad  Tan  Kimyasal  Katliam    haber

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