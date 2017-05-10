

Geçtiğimiz günlerde Şam'a ziyarette bulunan Lübnanlı bir heyet, Esad'le yapılan görüşmenin bir kısmını medya ile paylaştı.







Tesnim haber Ajansı'nın haberine göre; Beşar Esad, Lübnanlı heyet ile gerçekleştirdiği görüşmede şu ifadeleri kullandı: ”Sağlanan bütün ateşkeslerin geçici bir aşama olduğunu düşünmeyin. Suriye ordusu gücü ele geçirmiştir ve biz Hizbullah ve Rusya'nın desteğine sahibiz”







"İSTİFA EDERİM"







Esad aynı zamanda şu ifadelerde bulundu: ”Eğer iki yıl içerisinde Suriye'yi kurtarmazsam istifa edeceğim ama ben Suriye'nin kurtulacağına dair yüzde yüz garanti veriyorum. Müzakereler ve bunun gibi konulara bakmayın, Suriye'nin teröristlerden ve tekfircilerden kurtarılmasının gerçek planı, Suriye'nin bölgesel rolünün yeniden kazandırılmasıdır" dedi.







kaynak:milliyet