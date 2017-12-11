Rus Lider Putin, Suriye'deki Rus Hava Üssünü ilk kez ziyaret etti. Esad tarafından karşılanan Putin, Rus birliklerine Suriye'den çekilme talimatı verdi.

Bugün akşamüstü Ankara'ya gelmesi beklenen Rusya lideri Vladimir Putin, Mısır'a giderken Suriye'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Putin'i taşıyan uçak, Akdeniz kıyısındaki Rus üssü Hmeymim'e indi. Putin'i hava üssünde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad karşıladı. Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ankara'da yapacağı görüşme öncesinde, Suriye'deki terörist gruplara 2015'ten beri operasyon düzenleyen Rus hava güçlerine, konuşlanma noktaları olan Hmeymim üssününden çekilme talimatı verdi. Putin, Rus askerlerine "Başarılı bir şekilde ailelerinize gidiyorsunuz" diyerek duyurdu.

ÇEKİLME TALİMATI VERDİ

Putin Hmeymim'de yaptığı açıklamada, "Savunma Bakanı (Sergey Şoygu) ve Genelkurmay Başkanı'na (Valeriy Gerasimov) Rus güçlerinin daimi konuşlanma noktalarına geri çekilmeye başlanması emrini veriyorum" dedi.

Bu arada Putin'e Hmeymim ziyaretinde Şoygu da eşlik etti.

Putin'i, hava üssünde Beşar Esad karşıladı.

"ASKERİMİZ ZAFERLE DÖNÜYOR"

Rus askerlerin evlerine zaferle döneceğini söyleyen Putin, Rusya ve Suriye ordularının uluslararası terörizmin en güçlü gruplarından birini (DEAŞ) sadece 2 yıl gibi kısa bir sürede yok ettiğini kaydetti.

"TERÖRİSTLER KAFALARINI YENİDEN KALDIRIRSA DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİKLERİ SALDIRILARLA VURURUZ"

Putin ayrıca, Teröristlerin Suriye'de kafalarını yeniden kaldırmaları halinde Rusya'nın onları daha önce hiç görmedikleri güçlü saldırılarla vuracağını belirtti. Putin, Suriye'de ve Rusya'da terörle mücadele için verilen kayıpları unutmayacaklarını da söyledi.

Esad ise ülkesinde bulunan Rus pilotlara teşekkür etti.

"TÜRKİYE VE İRAN'LA BARIŞI GETİRECEĞİMİZİ UMUYORUM"

Putin yaptığı açıklamada, "Türkiye ve İran ile birlikte barışı getireceğimizi ve politik süreci işleteceğimizi umuyorum." dedi.

Rus lider, bugün Ankara ve Kahire'ye yapacağı ziyaretlerde Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ni gündeme getireceğini söyledi.

Putin ayrıca Rusya'nın Hmeymim'deki hava üssünde ve Tartus'taki deniz üssünde varlığını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

KURULDUĞUNDAN BERİ İLK KEZ ZİYARET EDİYOR

Diğer taraftan bu, Putin'in, kurulmasından beri Hmeymim'e gerçekleştirdiği ilk ziyaret.

Eylül 2015'ten itibaren Suriye ordusuna doğrudan destek veren Rusya, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye topraklarından temizlenmesinde önemli bir rol üstlendi.

Rusya, Türkiye ve İran, iç savaş ülkesinde önce çatışmasızlık bölgeleri, ardından da ateşkes ilan etti.

Kaynak: haberinburada