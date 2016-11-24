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ESAD'IN UÇAKLARI SALDIRDI ! 3 ŞEHİT 10 ASKER YARALI


ESAD'IN UÇAKLARI SALDIRDI ! 3 ŞEHİT 10 ASKER YARALI
Tarih : 24 Kasım 2016, 11:17
Puan Ver : Esad'ın Uçakları Saldırdı ! 3 Şehit 10 Asker Yaralı(5/10)3


İşte TSK'nın sitesinden yapılan açıklama:



Fırat Kalkanı Harekâtında yürütülen operasyonlar kapsamında, 24 Kasım 2016 saat 03:30 sularında, Suriye rejim güçlerince gerçekleştirildiği değerlendirilen hava saldırısında, üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 10 kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır. Yaralı personel tedavilerinin yapılması maksadıyla süratle bölgeden tahliye edilmiştir.



Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur.



 



kaynak:sözcü








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