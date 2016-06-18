ESAD'I VURALIM DİYEN 51 DİPLOMATA CEVAP
Beyaz Saray, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda görevli diplomatların Beşşar Esad yönetimine askeri müdahale çağrısında bulunan bildirisini “memnuniyetle” karşıladıklarını ancak Suriye meselesine askeri bir çözüm bulunmayışının yönetimin görüşü olmayı sürdürdüğünü duyurdu.
Beyaz Saray sözcülerinden Jennifer Friedman, ABD Başkanlık uçağı Air Force One'da gazetecilerin Dışişleri Bakanlığı'nda 51 diplomatın yönetimin Suriye politikasını protesto eden ve rejim değişikliği için askeri saldırı yapılması çağrısında bulunan bildirisine ilişkin soruları yanıtladı.
Suriye meselesinin çözümünde yeni fikirlere her zaman açık olduklarını ABD Başkanı Barack Obama'nın daha önce dile getirdiğini ifade eden Friedman, söz konusu bildiriyi yönetimin “memnuniyetle” karşıladığını söyledi.
Friedman, ABD Başkanı Obama'nın öneriyi dikkate alacağına vurgu yaptı ancak Obama'nın Suriye politikasına yaklaşımında bir değişikliğin söz konusu olmadığını dile getirdi.
Friedman, “Başkan Obama, Suriye'deki krize askeri bir çözümün bulunmadığını her zaman açıklıkla ifade etti. Bu hala geçerli. Biz Suriye'de IŞİD ve terör gruplarının yaydığı tehdide odaklanmış durumdayız” diye konuştu.
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