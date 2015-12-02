

Başkent Şam'da Çek televizyonuna konuşan Esad, “Bu (Türkiye'nin Rusya uçağını düşürmesi) Erdoğan'ın gerçek niyetini ve Rusya'nın sahadaki dengeyi değiştirmesinin sinirlerini nasıl bozduğunu gösterdi” dedi. Esad ayrıca, Rusya'nın Suriye ordusunun ‘terörle mücadele'sine desteği ve katkısının artacağını iddia etti.







"BİR GÜN İÇİNDE DURUM DÜZELİR"







Esad, Suriye'de 4 yıldır devam eden iç savaşın sona ermesi için, “Daha önce de söylediğim ülkeler yani Fransa, İngiltere, ABD, Suudi Arabistan, Katar ve diğerleri, teröristleri desteklemeyi bırakması gerekir" dedi. Esad sözlerine, " Eğer destek durursa ertesi gün durum düzelmeye başlar, birkaç ay içinde Suriye'ye tamamen barış gelir" diye devam etti.