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esad'dan türkiye-rusya krizine ilk yorum

ESAD'DAN TÜRKİYE-RUSYA KRİZİNE İLK YORUM

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Çek televizyonuna konuşarak Türkiye-Rusya krizi hakkında yorumda bulundu.

Tarih : 02 Aralık 2015, 11:52
Puan Ver : Esad'dan Türkiye-Rusya Krizine İlk Yorum(8/10)8


Başkent Şam'da Çek televizyonuna konuşan Esad, “Bu (Türkiye'nin Rusya uçağını düşürmesi) Erdoğan'ın gerçek niyetini ve Rusya'nın sahadaki dengeyi değiştirmesinin sinirlerini nasıl bozduğunu gösterdi” dedi. Esad ayrıca, Rusya'nın Suriye ordusunun ‘terörle mücadele'sine desteği ve katkısının artacağını iddia etti.



"BİR GÜN İÇİNDE DURUM DÜZELİR"



Esad, Suriye'de 4 yıldır devam eden iç savaşın sona ermesi için, “Daha önce de söylediğim ülkeler yani Fransa, İngiltere, ABD, Suudi Arabistan, Katar ve diğerleri, teröristleri desteklemeyi bırakması gerekir" dedi. Esad sözlerine, " Eğer destek durursa ertesi gün durum düzelmeye başlar, birkaç ay içinde Suriye'ye tamamen barış gelir" diye devam etti.








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