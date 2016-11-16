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esad'dan trump'a hoşgeldin!

ESAD'DAN TRUMP'A HOŞGELDİN!

Suriye lideri, ABD'nin yeni başkanının teröristlerle savaşması halinde müttefikleri olabileceğini belirterek, "Söyledikleri umut verici ama bunları gerçekleştirebilir mi?" sözleriyle beklentisini dile getirdi.

Tarih : 16 Kasım 2016, 09:17
Puan Ver : Esad'dan Trump'a Hoşgeldin!(7/10)5


Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Portekiz'in RTP kanalının sorularını yanıtladı. Esad, "Henüz Trump'ın ne yapacağına dair bir şey söyleyemeyiz. Ama eğer teröristlerle savaşacaksa tabii ki müttefikimiz olur. Rusya, İran ve diğer pek çok ülke gibi doğal müttefikimiz olur" ifadelerini kullandı.



Kanalın sorularını İngilizce yanıtlayan Esad, Trump'ın Suriye'ye yönelik açıklamalarına dair "Söyledikleri umut verici ama bunları gerçekleştirebilir mi? Ülkenin yönetimindeki karşıt güçlerle, ana akım medyada ona karşı çıkanlarla nasıl başa çıkacak? Bu yüzden sözlerini tutup tutamayacağını bilmiyoruz. Bu yüzden Trump'ı yargılarken çok dikkatli davranıyoruz" dedi.



Esad ABD'yi "Onlar kendini dünyanın polisi ve yargıcı sanıyor. Ama değiller" sözleriyle eleştirdi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Esad  Dan  Trump  A  Hoşgeldin    haber

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