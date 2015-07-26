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esad'dan şartlı destek

ESAD'DAN ŞARTLI DESTEK

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, ülkesindeki iç savaşı sona erdirecek diyaloğa koşullu destek verdi,''Siyasi diyalog, terörle mücadeleyi kapsamalı.'' dedi.

Tarih : 26 Temmuz 2015, 16:40
Puan Ver : Esad'dan Şartlı Destek(9/10)7


Beşşar Esad, etkileri sınırlı da olsa savaşı sona erdirecek diyaloğu destekleyeceğini söyledi.



Ancak Esad, terörle mücadeleyi temel almayan böyle bir diyalog girişiminin boş ve anlamsız olacağının altını çizdi.



Beşşar Esad, Suriye ordusunun insan gücü sıkıntısı yaşadığını da dile getirdi. Esad, ordunun daha önemli bölgeleri elinde tutmak için diğer yerlerdeki bazı mevzileri terkettiğini de kaydetti.



Suriye Devlet Başkanı, Şam'daki yönetimi devirmek için savaşan gruplara verilen desteğin son dönemde arttığını da belirtti.








Etiketler: Esad  Dan  Şartlı  Destek    haber

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