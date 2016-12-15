

İslam dünyasını kan gölüne çeviren Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) uzantısı Arap Baharı olaylarının esir aldığı son ülke Suriye. Suriye'de yaklaşık 5 yıldır devam eden çatışmalar yüz binlerin ölümüne milyonların da mülteci durumuna düşmesine neden oldu. Yaklaşık 7 milyon Suriyeli ülkelerinin dışına çıktı.







Bunlardan 3 milyonu Türkiye'de. Yaklaşık 3-4 yıldır Türkiye'de bulunan 3 milyon Suriyeli için ilk kez geri dönüş umudu yeşerdi. Ülkesinin ikinci büyük kenti olan Halep'i silahlı gruplardan geri alan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ülke dışındaki vatandaşların çatışmanın sona ermesinin ardından Suriye'ye döneceğini söyledi.







Geri dönüşler başladı







Rus medyasına konuşan Esad, “Size şaşırtıcı gelecek ama yurtdışında hayat kurmalarına yetecek, görece iyi finansal duruma sahip bazı insanlar, geçen sene ve bu sene Suriye'ye geri döndüler. Az sayıda dönüş oldu ama süreç başladı” dedi.







“Savaşın bitmesinin ardından bir çoğunun geriye döneceğine inanıyorum” diyen Suriye lideri Beşar Esad şöyle devam etti: “Büyük kısmı yetkililere karşı oldukları için ülkeyi terk etmedi. Ayrılmalarının iki sebebi var: İlki terör tehdidi, ikincisi de kendileri ve aileleri için yeterli barınma imkânı olmaması. Vatandaşların büyük bir kısmı devleti destekliyor ve onların geri geleceğine eminim. Bundan şüphemiz yok.”







‘Dost ülkelerle ticaret yapacağız'







Çatışmaların sona ermesinin ardından Suriye ekonomisinin dost ülkelerin desteğiyle hızlıca gelişeceğini ifade eden Esad, "Şunu da basit ve açık bir şekilde söyleyebilirim: Suriye halkı, Suriyelilere karşı tutum takınan, ülkenin toprak bütünlüğüne karşı çıkan ya da teröristleri destekleyen ülkelerden gelen şirketleri kabul etmeyecek.”







Ticari işbirliğinde önceliğin Suriye'nin dostu Rusya, Çin ve İran gibi ülkelere verileceğini kaydeden Esad, ‘en azından Suriye'nin karşısında yer almayan ya da ahlaki ilkeler doğrultusunda tarafsız tutum izleyen' ülkelerle ilişkilerin de değerlendirileceğini belirtti.







kaynak:yenimesaj