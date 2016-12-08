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esad'dan çok önemli türkiye iddiası !

ESAD'DAN ÇOK ÖNEMLİ TÜRKİYE İDDİASI !

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Halep'te ordunun muhaliflere karşı zaferinin, beş yıllık iç savaşının sonuna doğru "büyük bir adım" olacağını söyledi. Esad, Katar ve Türkiye'nin Esma Esad'a koruma teklif ettiğini öne sürdü.

Tarih : 08 Aralık 2016, 15:22
Puan Ver : Esad'dan Çok Önemli Türkiye İddiası !(5/10)4


Suriye'de yayın yapan El Vatan gazetesine konuşan Esad, “Halep'in bizim için bir kazanç olacağı doğrudur. Ama gerçekçi olalım. Bu, Suriye'deki savaşın bitmesi anlamına gelmiyor. Fakat sona doğru büyük bir adım olacak” dedi.



Suriye'nin başka bölgelerinde faaliyet gösteren muhaliflerden “terörist” olarak bahseden Esad, “Halep'i bitirsek bile, onlara karşı savaşımız sürecek” şeklinde konuştu.



Esad, rejim güçlerinin Halep'teki ilerleyişi devam ederken, muhaliflerden sivillerin tahliyesi için gelen ateşkes çağrısını da kesin bir dille reddetti.



 



kaynak:sözcü








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