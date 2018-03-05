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Esad'dan Afrin İtirafı: Giden Güçler Bize Bağlı
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ESAD'DAN AFRİN İTİRAFI: GİDEN GÜÇLER BİZE BAĞLI


Esad'dan Afrin itirafı: Giden güçler bize bağlı
Tarih : 05 Mart 2018, 10:40
Puan Ver : Esad'dan Afrin İtirafı: Giden Güçler Bize Bağlı(6/10)2

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan itiraf gibi açıklama geldi. Esad, Türkiye'nin sınırındaki terör gruplarını temizlemek için operasyon başlattığı Afrin'e giden güçlerin rejime bağlı olduğunu açıkladı.

"BİLEŞENLER BİRLİK OLMALI"

Esad, "Halk güçlerinin Afrin kentine girmesi oldukça normaldir. Yabancıların tehdidi söz konusu olunca tüm oluşumlar birlik olmak zorundadır. Suriye'deki bileşenlerin birlik olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Esad ayrıca açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Kimyasal silah konusu, Batı'nın yalanlar sözlüğündeki terimlerden biri oldu. Bu, Suriye ordusuna hava saldırısı düzenlemek için kullanılan bir şantaj malzemesinden başka bir şey değil."

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU UYARMIŞTI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu iki hafta önce 24 TV'de YPG-Esad anlaştı iddiasıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Çavuşoğlu, "Esad rejimi YPG'ye destek için gelirse, bizi durduramazlar" ifadelerini kullanmıştı.

Çavuşoğlu, "YPG ile kim mücadele ederse bizim için sorun yok. Rejim YPG'ye destek için gelirse bizi kimse durduramaz. YPG'yi kim korursa bizim için YPG eşittir o grup veya ülkedir. YPG, Mehmetçik korkusuyla sürekli rejimi davet ediyor. Güven bunalımının sebebi ABD'dir. Bize verilen sözler tutulmadı" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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