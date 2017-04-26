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ESAD'A BİR DARBE DE FRANSA'DAN! DIŞİŞLERİ BAKANI AÇIKLADI


ESAD'A BİR DARBE DE FRANSA'DAN! DIŞİŞLERİ BAKANI AÇIKLADI
Tarih : 26 Nisan 2017, 16:22
Puan Ver : Esad'a Bir Darbe De Fransa'dan! Dışişleri Bakanı Açıkladı(10/10)12


Suriye'nin kuzeybatısında yer alan Han Şeyhun şehrinde 4 Nisan tarihinde sarin gazı kullanılarak 100'den fazla kişinin öldürüldüğü kimyasal saldırıyla ilgili Fransa'nın istihbarat servislerinin yaptığı araştırmalarda elde edilen deliller basınla paylaşıldı. Elysee Sarayı'ndaki Güvenlik Konseyinden çıkıp açıklama yapan Ayrault, “Fransa istihbaratı tarafından elde edilen delillere göre Suriye'de Beşşar Esad'a bağlı birlikler şüphe götürmez biçimde 4 Nisan'daki saldırıda sarin gazı kullanmıştır. Çünkü elimizde daha önceki saldırılardan bazı örnekler vardı ve kıyas yapabildik” dedi.



Han Şeyhun'da 4 Nisan'da işlenen saldırıda 31'i çocuk, 100'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) 19 Nisan'da Han Şeyhun şehrindeki saldırıda sarin gazının kullanıldığını açıklamıştı. Böylece ABD, Birleşik Krallık, Türkiye ve Fransa aynı sonuçlara ulaştı.



 



kaynak:hürriyet








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