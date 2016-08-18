

Suriye'de Beşar Esad rejimi ordusuna ait savaş uçakları, Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke kentinde, terör örgütü PKK'nın kolu PYD'nin kontrolündeki bölgeleri vurdu.







Böylece, beş yıldır devam eden Suriye iç savaşında rejim uçakları ilk kez PYD'nin silahlı kolu YPG'ye yönelik hava saldırısı düzenlemiş oldu. YPG sözcüsü Redur Celil, ilk kez böyle bir saldırının gerçekleştiğini doğrularken, ölenler ve yaralananlar olduğunu belirtti.