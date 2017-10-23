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Esad Yönetimi PKK ve ABD'ye Meydan Okudu: Rakka'yı Geri Alacağız

ESAD YÖNETİMİ PKK VE ABD'YE MEYDAN OKUDU: RAKKA'YI GERİ ALACAĞIZ

PKK/PYD'li teröristlerin ABD desteğiyle Rakka'yı DEAŞ'tan almasının bir tiyatro olduğunu söyleyen Esad yönetimi "Ordumuz Rakka'yı onlardan geri alacak" dedi.

Tarih : 23 Ekim 2017, 20:20
Puan Ver : Esad Yönetimi Pkk Ve Abd'ye Meydan Okudu: Rakka'yı Geri Alacağız(9/10)5

Suriye Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Amar el Asad, Rakka'nın kurtarılmasının Suriye hükümeti karşıtlarının morallerini yükseltmeye yönelik bir oyun olduğunu söyledi.

"KENTTE CANLI HİÇBİR ŞEY KALMADI"

Suriye Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Amar el Asad, Sputnik'e yaptığı açıklamada son günlerde Rakka'nın birtakım güçler tarafından kontrol edildiğine yönelik çok sayıda haber geldiğini, ancak bu haberlerin Rakka'dan değil, başka kaynaklardan geldiğini belirtti. Asad "Koalisyon ve DEAŞ, Rakka'da taşları, ağaçları bile imha etti, kentte canlı hiçbir şey kalmadı. Kent hayalet şehre dönüştü. Yurttaşların bir kısmı kaçtı, birçok insan öldü" ifadelerini kullandı.

"ABD, KÜRTLERİ KENDİ PLANLARI İÇİN KULLANIYOR"

ABD'nin Kürtleri kendi planları için kullandığını savunan Asad "Suriye ordusu kenti kontrolüne alır almaz, işler değişecek. ABD'nin Suriye'deki planları siyasi ve askeri cephedeki başarısızlıkların ardından son nefesini veriyor" ifadelerini kullandı.

"SURİYE ORDUSU RAKKA'NIN KONTROLÜNÜ ALACAK"

Rakka'daki operasyonların, özellikle de gerçekleştiriliş biçimin akıllarda birçok soru işareti yarattığını vurgulayan Asad şunları da söyledi:

"Rakka'nın kurtarılması Suriye ordusunun ilerleyişi ve başarılarından sonra Şam karşıtlarının morallerini yükseltmeye yönelik yapılmış bir tiyatro oyunu. Ordu kentin kontrolünü tamamen alacak, bu konuda hiçbir taviz olamaz."

"DEAŞ MİLİTANLARI NEREYE KAYBOLDU?"

Asad, Rakka ile akıllara gelen başlıca sorunun da kentte savaşan DEAŞ militanlarının nereye kaybolduğu olduğunu söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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