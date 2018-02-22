Afrin'e ilerlemek isteyen Esad yanlısı milislere karşı, TSK'ya emir verildi. Her tür hareketlenme anında vurulacak. Afrin planlarına da hız verildi. Kısa sürede kara kuşatması hedefleniyor.

JÖH VE PÖH'LER SEVK EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekâtı'nda Afrin'in kuzeydoğusundaki Uverkan köyü ile kuzeybatısındaki Karababa köyünü de YPG/PKK'lı teröristlerden temizledi. Uvernkan köyünün teröristlerden arındırılmasıyla birlikte harekât güneye doğru derinleştirilmiş oldu. TSK ve ÖSO unsurları Afrin'e doğru ilerleyişini sürdürürken Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yapan ve daha önce El Bab'ta ve hendek operasyonlarında görev yapan Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Polis Özel Harekât (PÖH) timleri de sınır bölgelerine sevk ediliyor.

91 NOKTA TEMİZLENDİ

Harekât kapsamında, Afrin'in batı ve kuzey kırsalında yer alan teröristlere ait mevziler, savaş uçakları, obüsler ve çoklu roketatarlarla ateş altına alındı. Harekâtta önceki gün Afrin'in Dayr Savvan köyü kurtarılarak, teröristlerin Afrin'de Kilis'le olan sınır teması kesilmişti. Uverkan köyünün alınmasıyla harekât, güneye doğru derinleştirilmiş oldu. TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Racu beldesine bağlı Karababa köyünü de YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri böylece harekâtın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 63'ü köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 91 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

ESAD MİLİSLERİ VURULACAK!

Zeytin Dalı Harekâtı'nın ilk gününden beri Esad'la YPG'nin anlaştığı ve rejim güçlerinin Afrin'e girecekleri iddia ediliyordu ancak sahadaki parametreler ve şartlar bunun gerçekleşemeyeceğini gösterdi. Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir, Türkiye'nin başarılı şekilde bertaraf ettiği bu girişim ile ilgili şunları yazdı:

ANLAŞMA İDDİASI

YPG, bu hamleyi yaparak Esad'la etkileşim ve iletişim halinde olduğunu, Halep'ten Afrin'e doğru giden yollara ve güzergâha hâkim olduğunu göstermeye çalıştı. "Buraya istediğim zaman takviye militan sokabiliyorum" mesajını vermek istedi.

AMAÇ PROPAGANDA

Afrin kent merkezinde Esad ile uyumlu ya da müzahir kitleler TSK'nın operasyonuna karşı harekete geçirilmek istendi. Propaganda amaçlı bu girişimi, Reuters Haber Ajansı "YPG'ye yakın kaynaklara" dayandırarak geçti. "Milislerin Afrin'e girdikleri" haberi ise rejim ve Hizbullah yanlısı kaynaklarca manipüle edildi. Hizbullah ve rejim yanlısı Mayadin Televizyonu, araçlar içinde silahlı adamların görüntülerini yaydı. Buna Suriye Devlet Televizyonu eşlik etti.

ÖNCE GÜZERGÂH

Krizin yaşandığı ilk gün Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında TSK'ya gerekli direktifler verildi. Türk Hava Kuvvetleri jetleri tarafından bunların geçiş güzergâhları bombalandı. Obüsler de Harbul Sabah, Tel Cibbin, Hayfa Kallah köyleri civarındaki güzergâhları vurdu. Toplananlar, Afrin'e gitmekten vazgeçti.

SONRA YOLDA

Sözde Afrin'e tahkimat yapmaya çalışanlar, önceki gün şanslarını tekrar denedi. Halep'in Şeyh Maksut Mahallesi'ne 3 kilometre mesafedeki 2 askeri kışlada toplanan silahlı milisler, yine gündüz vakti, F-16'lar ve SİHA'ların hedefi olabileceklerini bilerek, tuhaf görüntüler verdi. Aralarında Kürtler ve Baas Partisi üyeleri vardı. Bu kez araçlarıyla ilerleyip Afrin'e doğru mesafe de aldılar ancak tam önlerine obüs mermileri düşünce geri dönüp kaçtılar.

TAM KUŞATMA

Bu girişimin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylediği gibi Afrin'in tam kuşatılması konusundaki planlara hız verildi. TSK, rejimin ve YPG'nin propaganda araçlarıyla Afrin'e müdahale etmesine ve burayı baskılamasına izin vermeyecek. Afrin-Halep güzergâhına odaklanan TSK unsurları, burayı havadan ve karadan gözetleme araçlarıyla kuşatma altına aldı. Bölgede her tür hareketlenmeye anında karşılık verilerek vurulacak. Kısa süre içinde buranın kara unsurlarıyla da kuşatılması amaçlanıyor. Mare-Tel Rifat hattı ve halen PKK'nın elinde bulunan Tel Rifat'ın batısı kontrol edilecek. Nubl ve Zahraa bölgelerine erişim tamamen kapatılacak.

YENİ GİRİŞİMLER

Yeni hamlenin Afrin'deki YPG'lilerin rejim askeri kıyafeti giyip sivillerle birlikte Afrin merkezde gösteri yapmaları, önemli noktalara Suriye bayrağı çekilmesi gibi eylemler olabileceği değerlendiriliyor. Bunları püskürtmeye karşı da tüm hazırlıklar yapılmış durumda.

Kaynak: haberinburada