‘ESAD VE DEAŞ ORTADAN EŞZAMANLI KALDIRILMALI'
ABD'den ard arda “Esad'sız Suriye” açıklamaları geliyor. BM Büyükelçisi'nden sonra Ulusal Güvenlik Danışmanı da, “Hedefimiz Esad ve DEAŞ'ı ortadan kaldırmaktır” dedi
Suriye'de Şam rejiminin 4 Nisan'da İdlib'de kimyasal saldırı gerçekleştirmesi üzerine ABD'nin düzenlediği füze operasyonunun ardından Beşar Esad'ın koltuğunda kalamayacağına kesin gözüyle bakılıyor. İdlib'deki saldırı öncesinde Esad'a sıcak bakan ABD'den artık ardı ardına Esad'ın geleceğinin olmadığına yönelik mesajlar geliyor. Önceki gün ABD'nin BM Temsilcisi Nikki Haley, "Esad'lı bir siyasi çözümün Suriye'de barışçıl ve istikrarlı bir hükümet olasılığını ortadan kaldırdığını ve Esad'ın adalet önüne çıkarılıp yargılanması gerektiğini" söylemişti.
kaynak:sabah
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