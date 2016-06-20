

Suriye'de Beşar Esad'a ait birlikler, Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'na kara harekatı başlattı. Yerel kaynaklar, rejim güçlerinin Sabahın erken saatlerinden itibaren birçok nokta ile köye top ve füzelerle saldırdığını aktarıyor.







Ardından kara harekatı başlatan rejim güçleri, İsapınar köyüne girmeye çalışıyor.







Muhaliflerin karşılık vermesiyle bölgede şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Patlama sesleri sınırdaki Yayladağı ilçesinde de duyuluyor.







Rejime ait birlikler, bir hafta önce İsapınar ve Karamanlı köyünü ele geçirmiş, muhaliflerin üç gün önceki saldırıları sonrası da aldığı tüm noktalardan geri çekilmişti.