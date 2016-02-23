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esad seçim tarihini açıkladı

ESAD SEÇİM TARİHİNİ AÇIKLADI

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 13 Nisan'da parlamento seçimi yapılması için kararname yayınladı. ABD ve Rusya da dün ateşkes tarihi konusunda anlaşmaya varmıştı. Buna göre Suriye'de ateşkes 27 Şubat gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.

Tarih : 23 Şubat 2016, 09:01
Puan Ver : Esad Seçim Tarihini Açıkladı(8/10)10


Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, 13 Nisan'da parlamento seçimi yapılması için kararname yayınladı. ABD ve Rusya da dün ateşkes tarihi konusunda anlaşmaya varmıştı. Buna göre Suriye'de ateşkes 27 Şubat gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.





4 YILDA BİR YAPILIYOR



Suriye'de parlamento seçimleri en son Mayıs 2012'de yapılmıştı.



Bu tarihte ilk kez Baas dışındaki partilerin de seçime katılımına izin verilmişti.



Ancak dört yıl görev yapmak üzere seçilmiş milletvekillerinin büyük çoğunluğu Baas üyesi.



Mayıs 2012 seçimleri ardından Esad, Riad Hijab'ı başbakan olarak belirlemişti.



Ancak Hijab daha sonra Suriye dışına kaçmış ve muhalefet hareketinin liderlerinden biri olmuştu.








Etiketler: Esad  Seçim  Tarihini  Açıkladı    haber

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