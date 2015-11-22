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esad saldırısı sonrası 40 bin türkmen sınırda

ESAD SALDIRISI SONRASI 40 BİN TÜRKMEN SINIRDA

Suriye'de Bayırbucak Türkmen bölgesine yönelik saldırılar Gimam köyü ve çevresinde sürüyor.

Tarih : 22 Kasım 2015, 10:10
Puan Ver : Esad Saldırısı Sonrası 40 Bin Türkmen Sınırda(8/10)9


Saldırılardan kaçan yaklaşık 40 bin Bayırbucak Türkmeni, Türkiye sınırına sığındı. Çadırlarda kalan Suriyelilere AFAD ve Türk Kızılay' ı yardım ediyor.



Yoğun saldırıların yaşandığı Bayırbucak Türkmen ve Cebel Ekrad bölgelerinden kaçan yaklaşık 40 bin Suriyeli, Türkiye sınırında güvenli gördükleri bölgelere sığındı.



Suriyeliler son günlerde Rusya'nın desteğiyle düzenlenen hava harekatının ardından göç etmeye mecbur kaldı.



Bayırbucak Türkmenleri'nin bazıları sınır yakınındaki akrabalarının yanına yerleşti.



Bazıları da Hatay'ın Yayladağı sınır hattında yardım derneklerinin dağıttığı çadırlara sığındı. En büyük sıkıntı ise soğuk hava çadır ihtiyacı. Yer sıkıntısı nedeniyle bazı çadırlarda 10-15 kişi kalıyor.



İhtiyaçların karşılanması için AFAD ve Türk Kızılayı da harekete geçti. Türkiye sınırına yerleşen ailelere, çadır, battaniye ve yatak gönderildi.



Yayladağı'ndaki mobil fırında ise, Türkmen köylerine ulaştırılmak üzere ekmek yapılıyor.








Etiketler: Esad  Saldırısı  Sonrası  40  Bin  Türkmen  Sınırda    haber

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