ESAD RUSYA'NIN ARDINDAN İRAN'A GİDECEK
Esad, 2011 yılından bu yana ikinci yurtdışı ziyaretini, bu ay sonunda İran'ın başkenti Tahran'a yapacağı iddia edildi.
İran'ın yarı resmi Fars haber ajansına göre, Rusya'ya ekim ayında yaptığı sürpriz ziyarette Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşen Esad'ın, bu ay sonunda Tahran'da İranlı liderlerle görüşmeyi planladığı belirtildi.
Fars haber ajansına konuşan bir kaynak, “Esad'ın ziyareti, Moskova ziyaretinin ardından son dört yılda yurtdışına yaptığı ikinci ziyaret olacak” dedi. Haberde, Esad'ın Tahran ziyaretinin son dönemde Suriye ordusunun teröristlere karşı kazandığı başarıların ardından geleceği belirtildi.
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