Esad rejiminin kalbi Şam'da pazar yerine düzenlenen roketli saldırıda 29 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.

Suriye'nin başkenti Şam'da pazar yeri yakınına düzenlenen roketli saldırıda 29 kişi hayatını kaybederken, 32 kişinin yaralandığı bildirildi.

29 KİŞİ ÖLDÜ, 32 KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre, başkent Şam'da bulunan bir pazar yeri yakınına bombalı saldırı düzenlendi. Olayda 29 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kaynak: haberinburada