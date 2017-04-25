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ESAD REJİMİ TÜRKMENDAĞI'NA SALDIRIYOR


ESAD REJİMİ TÜRKMENDAĞI'NA SALDIRIYOR
Tarih : 25 Nisan 2017, 16:27
Puan Ver : Esad Rejimi Türkmendağı'na Saldırıyor(7/10)8


Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejim güçleri, muhaliflerin kontrolündeki Kelez, Yamadi ve Sallur köylerini havan ve roketlerle vurdu.



Bayırbucak Türkmenlerinin yaşadığı bölgeye onlarca bombanın düştüğü saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.



Öte yandan Türkmendağı'nın doğusundaki Cebel Ekrad da rejim güçleri tarafından hedef alındı.



Esad'a bağlı birliklerin bu bölgeye düzenlediği hava destekli saldırılarda da 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.



 



kaynak:ahaber








Etiketler: Esad  Rejimi  Türkmendağı  Na  Saldırıyor    haber

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