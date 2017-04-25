

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejim güçleri, muhaliflerin kontrolündeki Kelez, Yamadi ve Sallur köylerini havan ve roketlerle vurdu.







Bayırbucak Türkmenlerinin yaşadığı bölgeye onlarca bombanın düştüğü saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.







Öte yandan Türkmendağı'nın doğusundaki Cebel Ekrad da rejim güçleri tarafından hedef alındı.







Esad'a bağlı birliklerin bu bölgeye düzenlediği hava destekli saldırılarda da 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.







kaynak:ahaber