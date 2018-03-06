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Esad katliama doymuyor! Guta'da kimyasal silahla yine sivilleri vurdu

ESAD KATLİAMA DOYMUYOR! GUTA'DA KİMYASAL SİLAHLA YİNE SİVİLLERİ VURDU

Esad rejimi, abluka altındaki Doğu Guta'da klor gazı içerikli kimyasal silah saldırısıyla çoğu kadın ve çocuk 30 sivili vurdu.

Tarih : 06 Mart 2018, 11:00
Puan Ver : Esad Katliama Doymuyor! Guta'da Kimyasal Silahla Yine Sivilleri Vurdu(9/10)5

Esad rejimi, ablukadaki Doğu Guta'da klor gazı içerikli kimyasal silah saldırısı düzenledi. Çoğu kadın ve çocuk, 30 sivil gazdan etkilendi.

KLOR GAZIYLA SALDIRDI

Doğu Guta'daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) merkezinden alınan bilgiye göre, rejim dün gece saatlerinde Hamuriye beldesine klor gazıyla saldırdı. Saldırıdan çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 30 sivil etkilendi. Bunlardan ikisinin Sivil Savunma çalışanı olduğu bildirildi. Esad rejimi, son olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1 aylık ateşkes kararı almasının hemen ertesinde, geçen pazar günü, Doğu Guta'da kimyasal silah kullanmıştı. 16 sivil gazdan etkilenmişti.

İNCELEME BAŞLATILMIŞTI

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), 27 Şubat'ta Doğu Guta'da son ayda sıklaşan kimyasal silah saldırısı haberleri üzerine inceleme başlatmıştı. Rejimin KSYÖ'ye verdiği taahhüt gereği, kimyasal silah kullanımını 19 Ağustos 2014 itibarıyla sonlandırmış olması gerekiyordu. Zira rejim, 21 Ağustos 2013'te Şam'ın Doğu Guta bölgesinde bin 400'ün üzerinde sivili kimyasal silah ile öldürmesinin ardından KSYÖ'nün devraldığı kimyasal stokunu imha sürecine dahil olmuştu. Bu sürecin yolunu Rusya, ABD'nin daha önce ilan ettiği "kırmızı çizgisi" gereğince müdahalesini engellemek için yaptığı teklifle açmıştı. Ancak KSYÖ'nün tüm stokun imha işleminin tamamlandığını duyurmasının ardından Esad rejimi, öldürmenin yanı sıra korkutup göç ettirmek için de kimyasal saldırılarını sürdürdü.

RAPOR BM GÜVENLİK KONSEYİNE SUNULMUŞTU

BM ile KSYÖ ortak soruşturma misyonu (JIM), 27 Ekim 2017'de, rejimi, Han Şeyhun'da en az 100 sivilin öldüğü 4 Nisan 2017'deki kimyasal silah katliamından sorumlu bulduğu raporunu BM Güvenlik Konseyine sunmuştu. JIM'in kararı, katliamın sorumlularının Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) yargılanmasına yetmiyor. Suriye'nin UCM üyesi olmaması nedeniyle rejimi BMGK'nin UCM'ye sevk etmesi gerekiyor. Henüz BMGK'de böyle bir adım atılmazken, Esad rejimi kimyasal silaha başvurmaya devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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