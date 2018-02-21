ESAD GÜÇLERİ AFRİN'E İLERLEDİ, TÜRK TOPÇUSU DERSLERİNİ VERDİ
Zeytin Dalı Harekatı'nın 32. gününde Afrin'de büyük hareketlilik yaşandı. Terör örgütü PYD/YPG/PKK ile anlaşan Esad rejimine bağlı güçler Halep kırsalından çıkıp Afrin'e doğru harekete geçti.
UYARI ATIŞI YAPILDI
10 pikapla Afrin'e doğru hareket eden militanlara Afrin girişinde Türk topçusu tarafından uyarı atışı yapıldı. Türk SİHA'ları ise militanların konvoyunu bombaladı. İlk belilemelere göre 2 militan öldü, 5 militan da yaralandı.
ÇEKİLDİLER
Canlı yayına yansıyan bombardımanın ardından Anadolu Ajansı Esad yanlısı militanların Afrin kent merkezine 10 kilometre yakınına kadar yaklaştıktan sonra çekildiklerini duyurdu.
"O DOSYA KAPANDI"
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yaşananları şu sözlerle değerlendirdi:
Dün gerek Sayın Putin ve Sayın Ruhani ile yaptığımız görüşmelerde, bu konularda zaten mutabakatımız var. Maalesef bu tür terör örgütlerinin bazen biliyorsunuz kendilerine göre aldıkları kararlarla attıkları yanlış adımlar oluyor. Bunlara tabi fırsat vermemiz mümkün değil. Bunun bedelini de çok ağır öderler.
Kaynak: haberinburada
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