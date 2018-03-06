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ESAD CEZAEVİNDE VAHŞET: LİSELİ KIZA 6 KİŞİ AYNI ANDA TECAVÜZ ETTİ


Esad cezaevinde vahşet: Liseli kıza 6 kişi aynı anda tecavüz etti
Tarih : 06 Mart 2018, 14:40
Puan Ver : Esad Cezaevinde Vahşet: Liseli Kıza 6 Kişi Aynı Anda Tecavüz Etti(6/10)2

Suriyeli kadınlar, rejimin kontrolündeki cezaevlerinde yaşadıklarını anlattı.

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) kayıt altına alınan tutuklamalardan derlediği bilgilere göre, çatışan taraflara ait gözaltı merkezlerinde en az 8 bin 633 kadın tutuluyor. Bunlardan en az 7 bin 9'u Esad rejimine ait cezaevlerinde yargılanmaksızın alıkonuluyor.

7 BİN 699 TECAVÜZ

SNHR verileri, rejim güçlerinin gözaltı merkezlerindeki en az 864 kadına ve 18 yaş altındaki en az 432 kız çocuğuna yönelik 7 bin 699 tecavüz vakasına karıştığını bildiriyor.

Ancak gerçekte tutuklu ve tecavüz edilen kadın sayısının, bu rakamların çok üzerinde olduğu biliniyor. Bunun nedeni tutuklamaların çoğunun kayıt altına alınmadan gerçekleştirilmesi ve tecavüz mağduru kadınların sessiz kalmak zorunda bırakılması.

Mağdurlar yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı.

'9. SINIFTA BİR KIZA HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE 6 KİŞİ TECAVÜZ ETTİ'

Şam'ın Doğu Guta bölgesinde yaşayan Um Muhammed, yüzünü başörtüsü ile kapatarak, 2012 yılında sabah saatlerinde işe gittiği sırada rejim güçlerince bir arabaya bindirilerek gözaltı merkezine götürüldüğünü ve dövüldüğünü anlattı.

3 kez sorgulandıktan sonra 7 kadın tutuklu ile aynı odaya konduğunu ve bu sırada başörtüsünün zorla çıkarıldığını ifade eden Um Muhammed, "İçerideki herkesin maruz kaldığı işkenceler yüzlerinden okunuyordu. 9. sınıfta bir kız çocuğu vardı. Ona odadaki herkesin gözü önünde 6 kişi tecavüz etti. Çocuk çok dindar bir aileye mensuptu. Daha sonra onu başka bir yere götürdüler ama geri dönmedi. Eğer hayatta olsa dönerdi" diye konuştu.

'55 YAŞINDAKİ BİR KADINA DAHİ TECAVÜZ EDİLDİ'

Başörtüsünün çıkarılmasına itiraz ettiğini belirten Um Muhammed, "Bu nedenle ilk etapta işkence gördüm. Herkesin gözü önünde tecavüze maruz kaldım. 55 yaşındaki bir kadına dahi tecavüz edildi." dedi. Gözaltına alındıktan 5 ya da 6 gün sonra tek kişilik hücreye konulduğunu, yaklaşık 2,5 ay boyunca, 10 günde bir ekmek ve biraz peynirle yaşadığını, hastalandığını ve sinir sisteminin çöktüğünü anlattı.

Um Muhammed "İri yarı biri gelip beni bayıltana kadar döverdi. Benim durumumda birisi daha vardı. 30'lu yaşlarda bir öğretmendi. O benden daha ağır muamelelere maruz kaldı." ifadesini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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