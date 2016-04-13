ESAD BUGÜN SEÇİME GİDİYOR
Suriye'de Esad rejimi bugün, iç savaş şartlarında "genel seçim" düzenleyecek. Rejim kontrolündeki bölgelerde düzenlenecek seçimde adaylar rejime yakın işadamları, aşiret üyeleri, gazeteciler ve din adamlarından oluşuyor
Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde İsviçre'nin Cenevre kentindeki müzakerelerde yürütülen siyasi geçiş sürecine direnen Esad, rejimin meşruiyetini sürdürme iddiasıyla ülkede genel seçim düzenliyor.
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