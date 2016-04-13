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esad bugün seçime gidiyor

ESAD BUGÜN SEÇİME GİDİYOR

Suriye'de Esad rejimi bugün, iç savaş şartlarında "genel seçim" düzenleyecek. Rejim kontrolündeki bölgelerde düzenlenecek seçimde adaylar rejime yakın işadamları, aşiret üyeleri, gazeteciler ve din adamlarından oluşuyor

Tarih : 13 Nisan 2016, 09:09
Puan Ver : Esad Bugün Seçime Gidiyor(7/10)5


Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde İsviçre'nin  Cenevre kentindeki müzakerelerde yürütülen siyasi geçiş sürecine direnen Esad, rejimin meşruiyetini sürdürme iddiasıyla ülkede genel seçim düzenliyor.








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