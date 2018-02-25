ESAD BMGK KARARINA RAĞMEN YİNE SALDIRDI
Beşşar Esad rejimi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Suriye'de bir ay "insani ateşkes" kararına karşın Doğu Guta, İdlib ile Hama'da saldırılar düzenledi.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarına göre, Esad rejimi, dün gece BMGK'nin Suriye'de bir ay "insani ateşkes" kararına rağmen Doğu Guta'da sabah saatlerinden itibaren 8 bölgeye havadan ve karadan saldırdı.
Rejim güçleri, bu sabah saatlerinde Doğu Guta'nın Duma, Haresta, Şifoniyye ve Kefer Batna, Hammuriye, Sakba, Baeyt Sava ve Merc bölgelerine hava ve kara saldırıları yaptı. Hammuriye beldesine düzenenlen topçu saldırıları sonucu ilk belirlemelere göre bir kadın hayatını kaybetti.
SİVİL BÖLGELER TOP ATEŞİNE TUTULDU
İdlib ve Hama'dan gelen haberlere göre rejim güçleri sabah saatlerinden itibaren İdlib'in Cisr eş Şuğur ilçesindeki sivil alanları topçu atışlarıyla hedef aldı, ülkenin orta kesimlerindeki Hama ilinin Kefer Zita bölgesine ise havadan sadırdı.
BM EN AZ BİR AYLIK TAHLİYE SÜRESİ İSTEMİŞTİ
BMGK, dün gece, Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki durumu ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı alındığını duyurmuştu.
Kararda, Suriye genelinde insani yardımların "güvenli, engelsiz ve sürdürülebilir" bir şekilde ulaştırılabilmesi ve "durumu ağır hasta ve yaralıların" tahliye edilebilmesi için tüm taraflardan "gecikmeden" çatışmaları en az 30 gün durdurmaları talep edilmişti.
Kaynak: haberinburada
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