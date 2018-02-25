ESAD AKILLANMIYOR! AFRİN'E GİREMEDİ, ŞİMDİ MENBİÇ'İ DENEYECEK
Afrin'e girme hevesi Mehmetçik'in sert tepkisiyle yarıda kalan Suriye Lideri Esad'ın yeni hedefinin, Menbiç olduğu iddia edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin'den sonra rotanın Menbiç olduğunu söylemişti.
Afrin'e girme konusunda büyük hayal kırıklığı yaşayan Suriye Rejimi'nin şimdiki hedefinin Menbiç olduğu iddia edildi.
Suriye güvenlik güçlerinden isminin verilmesini istemeyen bir kaynak, demecinde, "Anlaşmaya göre Suriye ordusu birkaç gün içinde Halep'in kuzeyinde yer alan ve DSG tarafından kontrol edilen Menbiç'e girecek" dedi.
Menbiç, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nın devam ettiği Afrin'e yaklaşık 130 kilometre uzaklıkta yer alıyor ve YPG'nin önemli merkezlerinden biri konumunda.
TÜRKİYE'NİN AFRİN'DEN SONRAKİ ROTASI MENBİÇ
Fırat Nehri'nin batısında yer alan Menbiç Ağustos 2017'de omurgasını YPG'nin oluşturduğu DSG tarafından DEAŞ'tan alınmıştı. Menbiç o zamandan beri DSG'nin denetiminde.
Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere pek çok Türk yetkili, Afrin'deki operasyonun Menbiç'e genişletilebileceğini ve burasının 'terör unsurlarından arındıracağını' söylemişti.
Kaynak: Sputnik Türkiye
Kaynak: haberinburada
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