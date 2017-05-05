

Doğu Afrika ülkesi Somali'de terör örgütü Eş Şebab militanları ABD askerlerine saldırdı. Başkent Mogadişu'nun 60 kilometre batısındaki Barii'de gerçekleşen terör operasyonuna katılan askerlere hafif silahla ateş açıldı.



ABD'nin Afrika Komutanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, saldırıda bir asker öldü, iki asker de yaralandı. Askerler, Somali ordusuna destek için bölgedeydi.



Eş Şebab terör örgütü, Somali'de sık sık bombalı saldırılar düzenliyor. Son aylarda gerçekleşen saldırılarda onlarca kişi yaşamını yitirdi.







kaynak:milliyet