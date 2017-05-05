EŞ ŞEBAB, AMERİKAN ASKERLERİNİ VURDU! BİR ÖLÜ
Somali'de terör örgütünü hedefleyen operasyona katılan askerlere ateş açıldı. Afrika Komutanlığı bir askerin öldüğü saldırıda hafif silah kullanıldığını duyurdu.
Doğu Afrika ülkesi Somali'de terör örgütü Eş Şebab militanları ABD askerlerine saldırdı. Başkent Mogadişu'nun 60 kilometre batısındaki Barii'de gerçekleşen terör operasyonuna katılan askerlere hafif silahla ateş açıldı.
ABD'nin Afrika Komutanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, saldırıda bir asker öldü, iki asker de yaralandı. Askerler, Somali ordusuna destek için bölgedeydi.
Eş Şebab terör örgütü, Somali'de sık sık bombalı saldırılar düzenliyor. Son aylarda gerçekleşen saldırılarda onlarca kişi yaşamını yitirdi.
kaynak:milliyet
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