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eş katili cezaevinde intihar girişiminde bulundu

EŞ KATİLİ CEZAEVİNDE İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Antalya'da, aldattığı ve şiddet uyguladığı eşi 29 yaşındaki Cemile Şentürk'ü tabancayla öldürülen 31 yaşındaki Vural Şentürk, cezaevinin tuvaletinde kendisini asarak intihar girişiminde bulundu.

Tarih : 21 Şubat 2017, 14:56
Puan Ver : Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu(10/10)7


Afyonkarahisar'da oturan Cemile Şentürk, 20 gün önce çalıştığı şirketten eve geldiğinde, eşi Vural Şentürk'ü yatağında başka bir kadınla yakaladı. Eşini kimseye söylememesi için tehdit eden Vural Şentürk, ona 10 gün boyunca şiddet uyguladı. Vücudunda sigara söndürülen Cemile Şentürk, baskılara daha fazla dayanamayarak Antalya'da oturan kız kardeşinin evine kaçtı.



Geçen cumartesi günü Antalya'ya gelen Vural Şentürk, bacanağının Kepez İlçesi Teomanpaşa Mahallesi'ndeki evinde kalan eşiyle tartışmaya başladı. Cemile Şentürk, tartışma ardından saat 17.30'da polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Vural Şentürk, saat 20.00 sıralarında kız kardeşinin evine girmek üzere olan eşinin arkasından gelerek belinden çıkardığı tabancayla ateş etti. Kendisine engel olmak isteyen bacanağı Mustafa Şahiner'i de vuran Vural Şentürk, kaçtı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Cemile Şentürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Mustafa Şahiner ise hastanede tedaviye alındı.



 



kaynak:sabah








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