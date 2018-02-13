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EŞ BAŞKANLIK GÖREVİ BİTTİ, ERTESİ GÜN KELEPÇELENDİ!


Eş başkanlık görevi bitti, ertesi gün kelepçelendi!
Tarih : 13 Şubat 2018, 18:20
Puan Ver : Eş Başkanlık Görevi Bitti, Ertesi Gün Kelepçelendi!(6/10)2

Halkların Demokratik Partisi Parti Meclisi üyesi Serpil Kemalbay, Ankara'da gözaltına alındı.

ZEYTİN DALI HAREKATI'NI PROTESTO ETTİ

Başkentte, Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto bahanesiyle 'halkı sokağa dökme ve çatışma çıkarmaya çalıştıkları' iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilenler arasında bulunan HDP Parti Meclis üyesi Serpil Kemalbay, Çankaya'da adliyeye gittiği sırada polis tarafından gözaltına alındı.

POLİSE MUKAVEMET GÖSTERİLDİ

Kemalbay'ın yanında bulunanlardan bazılarının polise direnerek, gözaltı işlemini engellemeye çalıştıkları öğrenildi.

Kemalbay, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Kemalbay'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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