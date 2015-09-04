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Erzurum'da uyuşturucu operasyonu !

ERZURUM'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU !

Jandarma ekiplerince 3 ayrı tarlada yapılan aramalarda, 346 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Tarih : 04 Eylül 2015, 11:25
Puan Ver : Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu !(8/10)10


Jandarma ekiplerince 3 ayrı tarlada yapılan aramalarda, 346 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.



Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pasinler ilçesi Demirdöven Mahallesi'nde  Z.T, İ.Ş. ve F.Ş'ye ait tarlalara  operasyon düzenlendi.








Etiketler: Erzurum  Da  Uyuşturucu  Operasyonu      haber

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