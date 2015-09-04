Jandarma ekiplerince 3 ayrı tarlada yapılan aramalarda, 346 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.



Jandarma ekiplerince 3 ayrı tarlada yapılan aramalarda, 346 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.







Erzurum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pasinler ilçesi Demirdöven Mahallesi'nde Z.T, İ.Ş. ve F.Ş'ye ait tarlalara operasyon düzenlendi.