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Erzurum'da Sokak Ortasında Kardeş Kavgası! Öz Abisini ve 4 Yeğenini Öldürdü

ERZURUM'DA SOKAK ORTASINDA KARDEŞ KAVGASI! ÖZ ABİSİNİ VE 4 YEĞENİNİ ÖLDÜRDÜ

Erzurum'da yıllardan beri husumetli olan iki kardeş sokak ortasında kavgaya tutuştu. Silahların konuştuğu kavgada, kardeşlerden biri öz abisini ve 4 yeğenini öldürürken 2 kişiyi de yaraladı.

Tarih : 09 Mart 2018, 15:50
Puan Ver : Erzurum'da Sokak Ortasında Kardeş Kavgası! Öz Abisini Ve 4 Yeğenini Öldürdü(10/10)6

Erzurum'un Horasan ilçesinde yıllardan beri husumetli olan iki esnaf kardeş sokak ortasında kavgaya tutuştu. Silahların kullanıldığı kavgada, kardeşlerden biri öz abisini ve 4 yeğenini öldürürken 2 kişiyi de yaraladı.

HUSUMETLİ İKİ KARDEŞİN KAVGASINDA SİLAHLAR ATEŞLENDİ

Erzurum ilçe merkezinde esnaf olan iki kardeş arasında eskiden devam eden husumet bugün silahlı kavgaya dönüştü.

ÖZ ABİSİ VE 4 YEĞENİNİ ÖLDÜRDÜ

Kardeşlerden biri öz abisi ve 4 yeğenini silahla öldürdü. Silahlı saldırıda 2 kişi de yaralanırken, katil zanlısı gözaltına alındı.

Olayın ardından Erzurum'dan çok sayıda polis ve jandarma ekibi ilçede güvenlik tedbiri aldı.

ERZURUM VALİLİĞİ: OLAYIN FAİLİ GÖZALTINA ALINDI

Erzurum Valiliği, Horasan ilçesinde meydana gelen silahlı kavgayla ilgili basın açıklaması yaptı.

Erzurum Valiliği, Horasan ilçesinde meydana gelen silahlı kavganın failinin gözaltına alındığını bildirdi.

Erzurum'da bir ailenin fertleri arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, "Bugün saat 13.15 sıralarında Horasan ilçe Emniyet Müdürlüğü yakınlarında bir marangozda bir aile arasında alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada olay yerinde 3 kişi hayatını kaybetmiştir.

Ağır yaralı olarak Horasan Devlet Hastanesi aciline kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan iki kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı 2 kişi ise ambulans ile Erzurum Merkeze getirilerek tedavi altına alındı. Olayın faili yakalanarak gözaltına alındı" denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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