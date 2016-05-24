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erzurum'da pkk operasyonu: 15 gözaltı

ERZURUM'DA PKK OPERASYONU: 15 GÖZALTI

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Hınıs ilçesinde PKK/KCK terör örgütünün sözde köy komitelerinin tespitine yönelik yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 24 Mayıs 2016, 15:24
Puan Ver : Erzurum'da Pkk Operasyonu: 15 Gözaltı(9/10)7


Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Hınıs ilçesinde PKK/KCK terör örgütünün sözde köy komitelerinin tespitine yönelik yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri dün Hınıs ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde PKK/KCK terör örgütünün sözde anayasası olarak nitelendirdiği KCK sözleşmesi gereği oluşturulan köy komitelerinin tespitine yönelik operasyon düzenledi. Pınar Mahallesi'nde 5 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada terör örgütüne ait doküman, örgüt üyelerine ait kıyafet, YPG amblemli fotoğraflar, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Adreslerin bulunamayan 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılırken, gözaltına alınanların sorgusu devam ediyor.








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