ERZURUM'DA KAR YAĞIŞI
Erzurum'da, gece başlayan ve sabah saatlerinde de aralıklarla devam eden yağış nedeniyle kar kalınlığı, kent merkezinde 14, Palandöken Dağı'nda ise 20 santimetre olarak ölçüldü.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın gün içinde çok bulutlu, aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı öngörülüyor.
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