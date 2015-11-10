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ERZURUM'DA KAR YAĞIŞI


ERZURUM'DA KAR YAĞIŞI
Tarih : 10 Kasım 2015, 11:13
Puan Ver : Erzurum'da Kar Yağışı(8/10)5


Erzurum'da, gece başlayan ve sabah saatlerinde de aralıklarla devam eden yağış nedeniyle kar kalınlığı, kent merkezinde 14, Palandöken Dağı'nda ise 20 santimetre olarak ölçüldü.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın gün içinde çok bulutlu, aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı öngörülüyor.








Etiketler: Erzurum  Da  Kar  Yağışı    haber

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