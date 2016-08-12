ERZURUM'DA GÜLEN'İN YEĞENİ TUTUKLANDI
Erzurum'da polis tarafından gözaltına alınan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Abdullah Korucuk tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 9 Ağustos günü düzenlediği operasyonda darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fethullah Gülen'in yeğeni Abdullah Korucuk ifadesinin tamamlanması ardından dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Fethullah Gülen'in kız kardeşinin oğlu ve özel bir yabancı dil okulunun sahibi olan Abdullah Korucuk, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanma talebi ile Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, Abdullah Korucuk'u, 'FETÖ terör örgütü üyesi' suçlamasıyla tutuklayarak cezaevine gönderdi.
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