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Erzurum'da gri listedeki terörist öldürüldü

ERZURUM'DA GRİ LİSTEDEKİ TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

rzurum'un Tekman ilçesi kırsalında özel harekat polisleriyle çatışmaya giren 2 terörist öldürüldü.

Tarih : 21 Ağustos 2016, 12:32
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Öldürülen teröristlerden birinin gri listede 300 bin TL ödülle aranan 'Berhüdan' kod adlı Nuri Kaçmaz olduğu değerlendiriliyor.



Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Tekman ilçesi Çevirme köyü Handekan mezrası civarında bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerin olduğunun bilgisi alınması üzerine özel harekat polislerinin başlattıkları operasyonda iki terörist ölü olarak ele geçirildi. Teröristlerden 1 kaleşnikof, 1 M-16, 2 küçük silah, el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi" denildi.



Gri listedeki terörist öldürüldü








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