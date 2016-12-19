

Erzurum İspir Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Özlem Kaleoğlu'nun sosyal medya üzerinden başlattığı kampanya ile ilçede bulunan 600 öğrenci hayırseverler tarafından giydirildi.



Geçtiğimiz aylarda ilk görev yeri İspir'e atanan Dr. Özlem Kaleoğlu, ilçede zor şartlar altında eğitim hayatlarını devam ettiren öğrenciler için iki hafta önce sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlattı.



Dr. Kaleoğlu, sosyal medya üzerinde, "Hepimiz bir çocuğu giydirsek. Merhabalar herkese. Eylül ayında Erzurum/ İspir Devlet Hastanesi'nde mecburi hizmetime başladım. Atandığım yerde gerçekten zor şartlarda okuyan, yardıma muhtaç çocuklar mevcut. Siz de yardım etmek isterseniz rica ediyorum lütfen kısaca okuyun. Soğuk kış şartlarında ayaklarına ne giyecek bir bot, ne sırtlarında bir mont. Köylerdeki 6-7 yaslarındaki çocuklar okumak için annelerinden babalarından uzak, ilçede yatılı okulda kalıyorlar. Çoğu sürekli hasta.. Üstlerinde eski bir hırka, ayaklarında lastik ayakkabılar... Biz İspir'e atanan hekimler olarak çocukların ihtiyaçlarını belirlemek adına okulları ziyaret ettik. Gerçekten en ufak yardımımıza ihtiyaçları olan 100 den fazla minicik kimsesiz, aç çocuklar var... Her bir çocuk için mont +bot + kazak yardımı yapmak istiyoruz. Bir kıyafet firmasıyla her bir çocuk için 100 TL ye anlaştık. Yaklaşık 150 çocuk olduğu için hepsini karşılamamız mümkün değil. Ulaşabildiğimiz kadar çok insana ulaşıp kış iyice bastırmadan sizin de yardımlarınızla giyecekleri ulaştırmak istiyoruz. Daha fazla toplayabilirsek yiyecek yardımı, kitaplık, oyun odası yaptırmak istiyoruz. Onun dışında eski kıyafet/kitap yardımı yapmak isteyen arkadaşlarımız için de adres verebilirim.



Onları o şekilde görünce benim vicdanım sızladı. Sizlerin de desteğiyle Erzurum'un kışını daha rahat atlatmalarını sağlayabiliriz"







kaynak:habertürk