ERZURUM'DA FETÖ OPERASYONU: 29 GÖZALTI
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturma kapsamında, "örgüt üyesi oldukları, örgüte gelir temin etmek amacıyla faaliyet yürüttükleri, örgüte çıkar temin etmek amacıyla evrakta sahtecilik yaptıkları ve görevlerini kötüye kullandıkları" tespit edilenlere yönelik operasyon düzenlendi.
Düzenlenen eş zamanlı operasyonla 29 zanlı gözaltına alındı.Zanlılar, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü.
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